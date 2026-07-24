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Фьюри: «Гассиеву подарили титул, как Уордли, Дюбуа и Кабайелу»

Сергей Филин

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри раскритиковал обладателей чемпионских поясов в супертяжелом весе.

26 июня 39-летний Александр Усик заявил, что отказывается от поясов по версиям WBC, IBF и WBA Super.

«Им всем просто подарили титулы. Они даже не дрались за пояса. Фабио Уордли подарили титул, Даниелу Дюбуа подарили титул, Агиту Кабайелу подарили титул, Мурату Гассиеву подарили титул! Как их сравнивать со мной, человеком, который побеждал легендарных боксеров в титульных поединках?», — приводит слова Фьюри ESPN.

Мурат Гассиев и&nbsp;Питер Кадиру.Мурат «Гаси его!» Гассиев нокаутировал Кадиру в Москве

11 июля Мурат Гассиев победил немца Питера Кадиру в главном бою турнира IBA.PRO 19. 32-летний россиянин одержал 34-ю победу в профессиональной карьере при двух поражениях.

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Тайсон Фьюри
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Мурат Гассиев
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