Тайсон Фьюри и Александр Усик: трансляция взвешивания с дуэлью взглядов перед боем

Началась церемония взвешивания в преддверии боя-реванша украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Мероприятие проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. В России официальной видеотрансляции не запланировано. Смотреть последнее разогревочное мероприятие перед боем Усика и Фьюри в прямом эфире можно на хостинге YouTube (каналы — DAZN / Sky Sports / TNT Sports / Top Rank Boxing).

Повторный бой Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Начало — ориентирочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которым владеет Александр. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

36-летний Фьюри имеет рекорд в боксе 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья. На счету 37-летнего Усика профессиональный рекорд — 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.