Нганну назвал своего фаворита поединка Усика и Фьюри

Камерунский боец Франсис Нганну поделился ожиданиями от поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Этот бой может закончиться как угодно, но если вы спросите меня еще раз, я бы поставил на Тайсона, хотя после первого боя трудно не отдать предпочтение Усику, но я поставлю на Фьюри», — сказал Нганну в интервью Boxing King Media.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка