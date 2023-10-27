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27 октября, 23:45

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: где и во сколько смотреть бой бесплатно в России

Фьюри проведет поединок против Фрэнсиса Нганну 28 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет поединок за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion против камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну в субботу, 28 октября. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется с прелимов в 18.00 по московскому времени, главное событие вечера ожидается ближе к полуночи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Официально бой Фьюри — Нганну в России не покажут. Бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN.

Профессиональный рекорд Фьюри — 33 победы, ни одного поражения и 1 ничья. Из них 24 боя британец завершил досрочно.

Для Нганну этот поединок будет дебютным в качестве профессионального боксера, ранее он выступал в смешанных единоборствах. В ММА рекорд — 17 побед и 3 поражения. 16 боев камерунец завершил досрочно, а во всех поражениях дошел до решения.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну: основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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