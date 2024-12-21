21 декабря в Эр-Рияде пройдет бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри

В ночь на 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет боксерский вечер. В главном событии бой-реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. На кону стоят титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Начало боя Усик — Фьюри 2 — в 1.30 по московскому времени.

Поединок пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции боя-реванша не запланировано.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда украинский боксер победил раздельным решением судей, а в июне Усик отказался от титула IBF.

36-летний Фьюри после первого поражения в профессиональной карьере имеет рекорд 34-1-1. На счету 37-летнего Усика в профессиональном боксе — 22-0.