Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:13

Сулумов: «Вартанян — фаворит в бою с Грозиным, но это не мисматч»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов оценил расклад сил в предстоящем поединке Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина.

«Почему у Вартаняна нельзя выиграть? Он крутой и может быть лучший боец в России на данный момент. Но с ним можно работать. В каком он весе, в какой он форме? В финале Гран-при ACA и сейчас — это не один и тот же Вартанян. Голову могу дать на отсечение. Грозин будет перебивать его до поры до времени в стойке. Дальше все-таки Вартанян навяжет свой бой — со второго-третьего раунда.

Но бой будет конкурентный. Вартанян большой, у него все есть: стойка, борьба, локти, колени. Однако и Грозин неудобный. Маленький попрыгунчик. Будет бегать и закрывать углы. Хороший бой. Единственное, Грозин вроде выигрывает, выигрывает, но вау-эффекта нет. Будто недорабатывает в медиа. Вартанян — фаворит, но это не мисматч», — цитирует Сулумова MMA.Metaratings.ru.

Бой между спортсменами состоится на турнире «Наше Дело 85», запланированном на август.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомед Сулумов
Эдуард Вартанян
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В давке перед финалом Кубка Америки-2024 пострадали 12 человек
Тхэквондистку Джонс пустили на Олимпиаду после заключения психиатра
Зеленский заявил о необходимости участия России во втором саммите по Украине
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оскар Де Ла Хойя объяснил, почему Дэвис побьет Ломаченко

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: кто покажет трансляцию боя 20 июля

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости