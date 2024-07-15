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Сегодня, 14:28

Оскар Де Ла Хойя объяснил, почему Дэвис побьет Ломаченко

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) считает, что для чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) настал идеальный момент, чтобы сразиться с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Василием Ломаченко (18-3).

«Я думаю, это будет отличный поединок. «Танк» молод, а «Лома» уже не в лучшей форме. Не хочу никого обидеть, просто с возрастом это случается. Мне кажется, для Дэвиса сейчас самое время свергнуть Ломаченко с пьедестала. Но это будет невероятно напряженный бой», — сказал Де Ла Хойя EsNews.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
Оскар Де Ла Хойя
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