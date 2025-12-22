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Суд обязал бывшую жену Бивола опровергнуть клевету в его адрес

Руслан Минаев

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими честь и достоинство высказывания Екатерины Бивол, бывшей супруги боксера Дмитрия Бивола, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании разместить опровержение порочащих сведений. Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком», — говорится в тексте.

В пресс-службе добавили, что с сентября 2024 года по август 2025-го женщина размещала в соцсетях порочащие данные о своем бывшем муже.

Суд обязал Екатерину Бивол разместить опровержения на всех страницах и сайтах, администрируемых ею.

Екатерина Бивол на&nbsp;шоу &laquo;Пусть говорят&raquo;.Бывшая жена Бивола на «Пусть говорят»: живет в квартире за 200 миллионов и требует с мужа 516 тысяч в месяц

Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. На счету 35-летнего россиянина 25 поединков — 24 победы и 1 поражение.

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Дмитрий Бивол
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