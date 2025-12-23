Джошуа прокомментировал решение Кроуфорда завершить карьеру

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа прокомментировал решение бывшего трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру.

«Теренс Кроуфорд еще очень и очень много может дать боксу. Но дело не только в физической форме, а в том, что происходит у него в голове. Теренс в игре уже давно, поэтому, возможно, думает: «Забудьте об этом, я морально вымотан». Хотя физически Кроуфорд находится в отличной форме.

Я бы очень хотел, чтобы Теренс продолжил выступать. У него еще много сил, но мы должны жить своей жизнью и позволить другим жить по своим правилам», — приводит слова Джошуа портал Ready to Fight.

38-летний Кроуфорд объявил о завершении карьеры 17 декабря. Он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе.

На счету боксера 42 победы (31 — нокаутом) в карьере и ни одного поражения.