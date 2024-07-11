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Гаджимагомедов и Батыргазиев прошли процедуру взвешивания перед титульными боями в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA»

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Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев успешно прошли процедуру взвешивания накануне своих титульных боев по версии WBA в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове.

В пятницу, 12 июля, в главном поединке шоу двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Гаджимагомедов (3-0, КО 2) проведет бой за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7). Вес Гаджимагомедова составил 99,85 кг, а Чжаосиня — 100,5 кг.

На церемонии взвешивания глава IBA Умар Кремлев заявил, что победитель этого поединка получит кабриолет при условии досрочной победы до пятого раунда.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7). Вес Батыргазиева составил 58,86 кг, а Кэрролла — 58,54 кг.

Бокс
Альберт Батыргазиев
Муслим Гаджимагомедов
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