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29 августа 2025, 09:01

Субханкулов, Аминева и Габдрафиков проведут бои на турнире «IBA.PRO 9» в Уфе

Сергей Разин
корреспондент

Российские боксеры Артур Субханкулова, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков выступят на турнире «IBA.PRO 9 МЕЛБЕТ. В Башкортостане».

Субханкулов в главном поединке вечера за пояс WBA Continental в легком весе встретится с соотечественником Тиграном Узляновым. Аминева в весе до 67 килограмм встретится с турчанкой Неслихан Моллаоглу. Габдрафикову в поединке за пояс WBA Asia Central в полусреднем весе будет противостоять казахстанец Баймолда Темиржан.

Турнир «IBA.PRO 9 МЕЛБЕТ. В Башкортостане» пройдет 26 сентября в Уфе.

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