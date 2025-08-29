Субханкулов, Аминева и Габдрафиков проведут бои на турнире «IBA.PRO 9» в Уфе

Российские боксеры Артур Субханкулова, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков выступят на турнире «IBA.PRO 9 МЕЛБЕТ. В Башкортостане».

Субханкулов в главном поединке вечера за пояс WBA Continental в легком весе встретится с соотечественником Тиграном Узляновым. Аминева в весе до 67 килограмм встретится с турчанкой Неслихан Моллаоглу. Габдрафикову в поединке за пояс WBA Asia Central в полусреднем весе будет противостоять казахстанец Баймолда Темиржан.

Турнир «IBA.PRO 9 МЕЛБЕТ. В Башкортостане» пройдет 26 сентября в Уфе.