Стивенсон: «Ломаченко меня разочаровал»

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) разочарован тем, что чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) отказывается от боя с ним.

«Ломаченко все еще остается великим боксером. Хотя он уже не на пике своей формы, он по-прежнему остается сильным соперником. Я считаю его элитным боксером. Когда я смотрел его бой против [Джорджа] Камбососа, я подумал: «Этот парень все еще в отличной форме».

Я думаю, что [Джервонта] Дэвис победит Ломаченко. Но я также считаю, что Ломаченко может создать для «Танка» некоторые проблемы, с которыми тот раньше не сталкивался. Меня не удивит, если Ломаченко одержит победу.

Почему меня разочаровывает Ломаченко? Потому что, имея такой уровень мастерства, он должен говорить: «Я готов драться с любым!» Но он не ведет себя так», — сказал Стивенсон DAZN Boxing.

Ломаченко в прошлом бою нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.