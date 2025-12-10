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Шарабутдин Атаев — о победе над Исроиловым: «Я прошел одного из лидеров»

Никита Горшенин
Корреспондент

Российский боксер Шарабутдин Атаев прокомментировал победу над узбекским спортсменом Акмалжоном Исроиловым в четвертьфинале чемпионата мира по боксу IBA в Дубае.

Поединок продлился все три раунда и Атаев победил раздельным решением судей.

«Я прошел одного из лидеров. Он выиграл ЧМ в Ливерпуле, потому что меня там не было? Естественно. Только от таких тяжелых поединков мы растем, соперник — чемпион мира по другой версии, мы с этим парнем стояли на сборах, работали. Каждый день вот такая картина у нас на сборах происходила. Я был готов к этому, немножко подустал, но думаю, это будет для меня плюсом к завтрашнему бою. По функционалу мы растем от боя к бою.

Пройти одного из лидеров было для меня необходимым, так как я себя считаю лидером. Во втором раунде я сильно пропустил? Не помню такого (смеется). Наверное, сильно пропустил, раз не помню. На самом деле, таких сильных ударов не было, которые могли меня пошатнуть. Я был собран, работал так. Он стал чемпионом мира, потому что меня там не было? Естественно. Там 60 стран участвовало, а здесь посмотрите, сколько, и намного лучше организация. Поэтому выиграть тот чемпионат мира для меня ничего не значит», — сказал Атаев.

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