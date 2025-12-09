Кубрат Пулев: «Готов к разным сценариям боя с Муратом Гассиевым»

Регулярный чемпион WBA в тяжелом весе болгарин Кубрат Пулев (32-3, КО 14) заявил, что находится в отличной форме и готов к разным сценариям развития боя с россиянином Муратом Гассиевым (32-2, КО 25). Этот 12-раундовый поединок возглавит турнир «BETCITY IBA.PRO 13», который пройдет 12 декабря в Дубае.

«С уважением отношусь к Мурату Гассиеву. И если оставлять какое-то ему послание, то оставлю такое: «Будь хорошо готов, потому что я в отличной форме. Нас ждет невероятный бой». Честно, я готов к разным сценариям боя. Люди обращают внимание на мой возраст? Ну это хорошо для меня. То есть сейчас они не ждут от меня чего-то невероятного. А когда я им это дам, то это будет невероятно», — приводит слова Пулева пресс-служба Федерации бокса России.

В последний раз 32-летний Гассиев выходил на ринг в конце августа в США, досрочно победив американца Джереми Милтона. Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе, а с конца 2020 года выступает в тяжелом дивизионе. В рейтинге WBA он занимает 12-ю строчку.

Бронзовый призер чемпионата мира-2005 и чемпион Европы-2008 Пулев свой последний профессиональный бой провел в декабре 2024 года в Софии, когда единогласным решением судей победил немца Мануэля Чарра и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA. Таким образом, Пулев в бою с Гассиевым проведет свою первую защиту. По ходу карьеры 44-летний Пулев встречался с такими боксерами, как Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Кевин Джонсон, Владимир Кличко, Александр Устинов, Хью Фьюри, и с многими другими.

Шоу «BETCITY IBA.PRO 13» будет частью «Фестиваля бокса» в Дубае, в рамках которого уже проходит мужской чемпионат мира с беспрецедентным призовым фондом 8,32 миллиона долларов. Сроки проведения мужского чемпионата мира — 2-13 декабря.