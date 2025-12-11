Умар Кремлев: «Главное, чтобы в бою Гассиев — Пулев зрители увидели зрелищный бокс»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поделился ожиданиями от боя между россиянином Муратом Гассиевым (32-2, КО 25) и болгарином Кубратом Пулевым (32-3).

«Пусть в этом противостоянии победит сильнейший. Главное, чтобы зрители увидели красивый и зрелищный бокс, настоящий конкурентный поединок. Мурату желаю победы. Верю в него. Главное, чтобы он сам настроился. Вообще, предстоящий турнир «IBA.PRO 13» будет по-настоящему крутым. Но наша задача заключается в том, чтобы каждое следующее шоу было самым крутым. Мы идем к этому», — сказал Кремлев на пресс-конференции перед турниром IBA.Pro 13.

Гассиев и Пулев возглавят турнир «БЕТСИТИ IBA.PRO 13», который состоится 12 декабря в Дубае.