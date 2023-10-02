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Сергей Ковалев уверен, что его «гелендваген» не найдут: «GPS вырвали и выбросили»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) считает, что угнанный ночью у его дома «гелендваген» он больше не увидит.

«Что-то непруха в последнее время, одни минуса, — сказал Ковалев на видео, размещенном в соцсетях. — Как-то не по кайфу даже. Насчет машины могу быть точно уверен, что она не найдется, потому что GPS вырвали и выбросили. Ради интереса я съездил, посмотрел и убедился. Теперь пришло полное понимание, что работали профессионалы, и сейчас автомобиль уедет куда-нибудь в Мексику или Уругвай. Машина считается лакшери-класса, поэтому за нее можно побороться, порисковать. Вот ребята рискнули. Красавцы, нормально сработали, красиво. Надеюсь, что страховая будет что-то возмещать. Тут без страховки невозможно ездить, такие машины не пропускают.

Здесь невозможно купить страховку без полного покрытия. Если машина стоит 50 тысяч и выше, то страховка на нее максимальная: от угона, пожара, кражи, наводнения. Просто вопрос, сколько они выплатят: как за новую или двухгодовалую. У меня там пробега было всего 6 тысяч, потому что машина была чисто выходного дня, я ее оберегал. Возьмем следующую. Я уже в принципе еще месяц назад заказал зеленого. Тоже будет огонь».

Ковалев в прошлом бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.

Сергей Ковалев
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