Сборная России по боксу победила сборную мира

В рамках спортивной программы Петербургского экономического форума состоялась матчевая встреча по боксу «Сборная России — сборная мира». Россияне уверенно победили со счетом 5:0.

В андеркарде турнира в полутяжелом весе Мурад Рамазанов (Россия) оказался сильнее призера чемпионата Узбекистана Жамшидбека Тожибоева в виду отказа соперника от продолжения боя. В полулегком весе россиянин Сергей Ярулин в шестираундовом поединке выиграл у соотечественника Артема Ткаченко единогласным решением судей. В женском поединке четырехкратная чемпионка России Карина Тазабекова в первом полулегком весе взяла верх над двукратной чемпионкой Казахстана Рано Пархатовой. В поединке двух россиян в среднем весе Никита Кузьмин выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде у Павла Мамонтова.