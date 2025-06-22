Сборная России по боксу победила сборную мира
В рамках спортивной программы Петербургского экономического форума состоялась матчевая встреча по боксу «Сборная России — сборная мира». Россияне уверенно победили со счетом 5:0.
В андеркарде турнира в полутяжелом весе Мурад Рамазанов (Россия) оказался сильнее призера чемпионата Узбекистана Жамшидбека Тожибоева в виду отказа соперника от продолжения боя. В полулегком весе россиянин Сергей Ярулин в шестираундовом поединке выиграл у соотечественника Артема Ткаченко единогласным решением судей. В женском поединке четырехкратная чемпионка России Карина Тазабекова в первом полулегком весе взяла верх над двукратной чемпионкой Казахстана Рано Пархатовой. В поединке двух россиян в среднем весе Никита Кузьмин выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде у Павла Мамонтова.
Матчевая встреча «Сборная России — сборная мира» прошла в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 72 и свыше 92 кг). В рамках этого противостояния трехкратный чемпион России Эдуард Саввин зафиксировал технический нокаут против венесуэльца Уильяма Флореса. Обладатель пояса чемпиона мира IBA PRO Всеволод Шумков единогласным решением судей победил серебряного призера чемпионата Европы и чемпиона Армении Артура Базеяна. Александр Зырянов оказался сильнее Рахата Сейтжана из Казахстана. А Юрий Осипов в первом раунде нанес нокаутирующий удар аргентинцу Эмилиано Пучете. Пятое очко в копилку сборной России принес действующий чемпион страны и победитель Кубка России в супертяжелом весе Давид Суров, одолевший колумбийца Кристиана Сальседо.