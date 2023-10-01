Бой Альварес — Чарло за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе пройдет в ночь на 1 октября

Мексиканец Сауль Альварес проведет бой за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с американцем Джермеллом Чарло в ночь с 30 сентября на 1 октября. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Ориентировочное время начала — 4.00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире противостояние Канело — Чарло покажет стриминговый онлайн-сервис DAZN. Также поединок можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию боя Канело — Чарло.

У 33-летнего Альвареса в активе 59 побед, два поражения и две ничьи. Мексиканский боксер (второй средний вес) выступает на ринге в качестве профессионального боксера уже 17 лет.

На счету 33-летнего Чарло — 35 побед, одно поражение и одна ничья. Американский боксер — абсолютный чемпион полусреднего дивизиона. За всю свою карьеру он потерпел только одно поражение — от Тони Харрисона в 2018 году.

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