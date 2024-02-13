Источник: Сауль Альварес подерется с Джермаллом Чарло 4 мая в Лас-Вегасе

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) проведет следующий поединок против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (33-0) в дни празднования Синко де Майо 4 мая в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает издание The Ring.

Альварес в прошлом бою победил брата-близнеца Джермалла — Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ранее инсайдер ESPN мексиканец Сальвадор Родригес заявил, что Альварес в мае подерется с Чарло, а в сентябре — с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0).