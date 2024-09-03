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Билли Джо Сондерс: «Фьюри способен одолеть Усика три раза за один вечер»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс (30-1) считает, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1) победит чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) нокаутом.

«Не думаю, что есть боксеры, которые могут легко победить Усика. Однако Тайсон способен одолеть его три раза за один вечер, используя всего один план игры. Это довольно просто, ведь нужно просто использовать свои габариты и физические преимущества. Я уверен, что Тайсон одержит победу в следующем бою, и, вероятно, это будет нокаут», — сказал Сондерс talkSPORT.

Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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