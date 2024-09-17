Рой Джонс: «У Бивола больше шансов на победу, чем у Бетербиева»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) — фаворит в противостоянии с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Я думаю, что у Бивола больше шансов, потому что он боксер, который также умеет бить, — сказал Джонс FightHype. — Бетербиев — один из лучших панчеров в мире в своей весовой категории. Так что он всегда опасен, но в боксе он несколько раз падал. Люди говорят: «Он был выведен из равновесия». Это не имеет значения. Он упал.

Если боец знает, что раньше ты уже падал, и он может повторить это, он может ударить тебя в уязвимое место. Но с таким соперником, как Бетербиев, очень сложно иметь дело.

Бивол должен быть уверен, что сможет продержаться до третьего, четвертого или пятого раунда, или же он попытается одолеть его сразу. Однако я не думаю, что он выберет второй вариант, потому что Бивол не из тех, кто так делает.

Если Бивол сможет активно использовать ноги и избегать мощных ударов в течение первых трех-четырех раундов, он одержит победу в бою. Однако если его удастся поймать, сложно предсказать исход, поскольку мне не доводилось видеть, чтобы его ловил боксер с такой скоростью, как Артур Бетербиев».

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.