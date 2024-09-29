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Российский боксер Всеволод Шумков завоевал пояс IBA

Евгений Козинов
Корреспондент
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В субботу, 28 сентября, российский боксер Всеволод Шумков (1-0, КО 1) победил Миразизбека Мирзахалилова (4-0, КО 3) из Узбекистана и завоевал пояс чемпиона по версии IBA в весовой категории до 57 кг. Поединок длился все 10 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

«Это был экзамен профессионального бокса, поединок был очень тяжелым. Признаюсь — думал, что более возрастной соперник подсядет и устанет, но мы держали заданный темп все 10 раундов. В шестом раунде ему удалось хорошо попасть по корпусу, и мне пришлось чуть подвигаться, чтобы восстановить силы. И в конце боя мне удалось забрать не только бой, но и пояс, который теперь едет в Санкт-Петербург. Мой тренер был зол, что я не смог выиграть все 10 раундов. Был, плюс-минус, равный бой, в котором я проиграл пару раундов, поэтому мой угол и был не особо доволен. У меня есть пояс IBA по профессионалам, теперь мне нужно завоевать такой же по любителям. Весь фокус на 2025 год!» — отметио Шумков после боя.

Также на турнире «Ночь чемпионов IBA», прошедшем в Баку, пятикратный чемпион России Габил Мамедов (1-0) единогласным решением судей победил казахстанца Нуртаса Ажбенова (13-1, КО 4) в весовой категории до 63,5 кг.

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