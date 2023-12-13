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Сослан Асбаров обратился к Мише Маваши: «Знай свое место или мы тебе укажем сами, где оно»

Давид Хачатрян
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Российский боксер Сослан Асбаров (5-0) обратился к Мише Маваши, который ранее раскритиковал президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева.

«Я уже все сказал сразу после боя и до него тоже говорил. Я не хочу поддаваться на провокации и опускаться на уровень низкопробных лозунгов и высказываний. Я, как боксер, ценю в соперниках их опыт, мастерство, технику и достижения в спорте. Для меня не имеет значения, где родился этот человек и какая у него фамилия и цвет кожи. У меня много друзей разных национальностей и нас всех объединяет одна страна, одни цели, одни интересы. Мы патриоты, у нас одни жизненные ценности: жить в мире, растить детей, давать отпор врагам и поднимать наш флаг и воспевать гимн нашей страны, где бы мы ни были и чем бы не занимались. И этих людей, близких мне духу и целям, я никому не дам в обиду и не позволю, чтобы кто-то задевал их личность и обесценивал их благие дела.

Что касается высказываний Миши Маваши в своем посте об Умаре Кремлеве — это чистой воды ложь, провокация и грязь. Мы не будем пачкаться и вступать с ним в открытую полемику, но и без внимания не оставим этот его «высер». Миша, тебе еще лететь и лететь и не долететь до масштаба личности Умара Назаровича Кремлева. Знай свое место или мы тебе укажем сами, где оно».

Кремлев осудил болельщиков, которые во время боя между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным кричали «Русские, вперед!» Позицию Кремлева раскритиковал Миша Маваши, назвав это «несерьезным поведением для президента федерации».

Бокс
Умар Кремлев
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