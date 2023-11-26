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Сегодня, 14:45

Муртазалиев: «Долго смеялся над словами Поветкина о Махачеве»

Давид Хачатрян
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Российский боксер Бахрам Муртазалиев (19-0) не видит ничего плохого в кричалке «Русские, вперед!»

«Это (кричалка «Русские, вперед») как фраза Александра Поветкина на счет Ислама Махачева, — приводит слова Муртазалиева Meta.MMA. — Когда он ее произнес, я долго смеялся. Может быть, он не так выразился. Взрослый человек, много боев провел. Как говорит мой тренер, боксеру нужно сделать скидку на 30 процентов, а опытному боксеру на все 50 процентов. На самом деле ничего плохого сказать не могу. В России живут много национальностей: чеченцы, ингуши. Я даже не знаю, сколько национальностей всего. Нет ничего предосудительного в том, что русские болеют за русских, а кавказцы за кавказцев. Проблем нет. У меня много русских друзей, много армян. Найдешь близкого себе человека, разницы нет».

Ранее Поветкин сказал, что не смотрит поединки кавказцев, а следит исключительно за русскими бойцами.

Александр Поветкин
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