Теофимо Лопес отказался драться с Райаном Гарсией

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1) недоволен гонораром, который он может получить за бой с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-1).

«Когда ты лучший, когда ты лидер дивизиона, когда ты привлекаешь больших спонсоров, и тебе предлагают полтора миллиона от общего призового фонда, то идите к черту. Да, я отклонил предложение», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Лопес победил Джоша Тейлора (19-1) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 117-111) и завоевал титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе. Бой состоялся 10 июня на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.