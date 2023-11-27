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Сегодня, 07:41

Теофимо Лопес отказался драться с Райаном Гарсией

Давид Хачатрян
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Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1) недоволен гонораром, который он может получить за бой с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-1).

«Когда ты лучший, когда ты лидер дивизиона, когда ты привлекаешь больших спонсоров, и тебе предлагают полтора миллиона от общего призового фонда, то идите к черту. Да, я отклонил предложение», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Лопес победил Джоша Тейлора (19-1) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 117-111) и завоевал титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе. Бой состоялся 10 июня на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

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