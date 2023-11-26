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Дэвид Бенавидес бросил вызов Альваресу: «Все хотят увидеть этот бой»

Дэвид Бенавидес нацелен на поединок с Саулем Альваресом
Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) рассказал, что нацелен на поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Я думаю, что я только что подтвердил, что являюсь доминирующим бойцом, — сказал Бенавидес после боя с Деметриусом Андраде (32-1). — И я думаю, что это было просто напоминание, чтобы все знали, кто настоящий чемпион во втором среднем весе. Все хотят видеть меня против Канело, и мы тоже этого хотим. Я самый молодой чемпион мира во втором среднем весе. Я [двукратный] чемпион мира. Просто дайте мне бой, который мы все хотим увидеть. Кто хочет увидеть бой Давида Бенавидеса против Канело? Давайте сделаем это! Я хочу драться с Канело, потому что хочу, чтобы он знал, что я лучше него. Я хочу, чтобы он это знал».

Бенавидес в прошлом бою одолел Андраде в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 25 ноября в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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