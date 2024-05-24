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Папин: «Усик вошел в историю мирового бокса»

Владислав Корегин
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Российский боксер Алексей Папин поделился мнением о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Не могу сказать, что результат неожиданный. Изначально ставки были 50 на 50. Интересный бой. Думаю, Александр вошел в историю мирового бокса.

Моментами у него [Фьюри] все получалось, но он просто остановился, перестал бить джеб и начал принимать удары. Когда он пробивал джеб и по корпусу, у него все получалось. Было видно, что Усику тяжело. Видимо, либо функционалка подвела, либо Фьюри где-то чуть-чуть заигрался. Александр работал в своей манере и двигался четко по плану», — цитирует Папина «РБ Спорт».

Александр Усик (22-0) победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: «РБ Спорт»
Бокс
Александр Усик
Алексей Папин
Тайсон Фьюри
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