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Сегодня, 08:07

Лебзяк объяснил, что нужно сделать Усику, чтобы победить Фьюри

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Лебзяк рассказал об ожиданиях от боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Кто-то считает фаворитом Фьюри, кто-то – Усика. Я отдаю предпочтение Усику. Но он добьется успеха, только если будет физически и функционально готов много двигаться, наносить удары и уходить от них, атаковать повторно. Если Александр станет маневрировать и выдержит все 12 раундов, то победит.

А на стороне Фьюри мощь супертяжеловеса. Если он найдет возможность нанести даже всего один точный и сильный удар, то на этом все может закончиться», – цитирует Лебзяка Vprognoze.ru.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним – Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Александр Лебзяк
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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