Тайсон Фьюри пригрозил менеджеру Усика: «Я вырву тебе чертовы зубы!»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) и менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) Эгис Климас обменялись оскорблениями в адрес друг друга после того, как бой между Фьюри и Усиком был перенесен.

«Тайсон Фьюри — чертов трус, который сделает все, чтобы не встречаться с Усиком, и он попросил своего придурка ударить его сковородкой в лоб, — сказал Климас в интервью Ring TV. — Можете процитировать меня слово в слово. Когда Александру сообщили эту новость, он просто улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен психологически, чтобы сломаться».

В ответ Фьюри во время интервью на The MMA Hour обратился к Климасу: «Эгис, никогда больше не называй меня трусом. У меня было 35 профессиональных боев, я боксировал 18 лет своей жизни. Я десять раз встречался с величайшими панчерами в истории и победил. Я никогда не был трусом. Никогда не отступал ни перед одним мужчиной. Если еще раз оскорбишь мою жену, я вырву тебе чертовы зубы!» — сказал Фьюри, на что Климас ответил: «Я не называл твою жену ***. Я не делал этого».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.