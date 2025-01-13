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Сегодня, 18:30

Промоутер Фьюри допустил возвращение боксера в спорт

Владислав Маслов
Корреспондент
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Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, допустил возвращение британца в профессиональный бокс.

Ранее спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры.

«Это решение Тайсона. Он провел два тяжелейших боя, долго не видел семью. Я не буду его ни в чем убеждать. Вернется ли он? Я бы этого не исключал», — цитирует Уоррена ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фьюри.

Спортсмен уже объявлял о завершении карьеры в 2017 году, но вернулся на ринг в 2018-м. В 2022 году боксер снова заявил об уходе из спорта, но изменил решение спустя несколько месяцев.

По ходу карьеры Фьюри провел 37 боев, одержал 34 победы, потерпел 2 поражения и 1 поединок завершил вничью.

Источник: ТАСС
Бокс
Тайсон Фьюри
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