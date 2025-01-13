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Дрозд: «Усик забрал у Фьюри уверенность в себе, но не удивлюсь, если он еще вернется»

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Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал решение Тайсона Фьюри завершить карьеру. В понедельник бывший чемпион мира в супертяжелом весе в социальных сетях заявил об уходе из спорта.

«Не стоит забывать, что Фьюри уже уходил перед боем с Усиком. Он говорил о завершении карьеры достаточно серьезно, но все же вернулся, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Дрозда. — Поэтому его заявлению не удивлен и не буду удивлен, если он снова захочет выйти в ринг. Все-таки Фьюри не такой уж старый, еще года два мог бы выступать на самом высоком уровне».

В декабре 2024 года Фьюри в реванше во второй раз проиграл украинцу Александру Усику.

«Но Усик определенно забрал у него часть уверенности в себе. Впервые Фьюри встретился с соперником, который сильнее его. Ключи к Усику ему так и не удалось подобрать, и он до сих пор не знает, как это сделать. Наверное, на этом фоне Фьюри и почувствовал, что нужно завершать. Что ж, могу только его поздравить с этим решением и пожелать успехов в дальнейшем. Конечно, он был еще и ярким шоуменом, хотя в его треш-токе никогда не замечал злости. Это было колко, ярко, но в то же время по-доброму и энергично. Скорее, чтобы рассмешить, а не обидеть», — сказал Дрозд.

Источник: vseprosport.ru
Григорий Дрозд
Тайсон Фьюри
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