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Сегодня, 17:24

Цзю — о завершении карьеры Фьюри: «Когда ты не готов умереть на ринге, нет смысла выступать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры британца Тайсона Фьюри.

«Наверняка он принял правильное решение. Когда ты исчерпываешься самое важное — мотивацию, выходить на ринг сложно. Думаю, он это исчерпал за счет поражений. Думаю, у него уже нет мотивации воевать и драться. Когда ты не готов умереть на ринге, нет смысла выступать», — сказал Цзю «СЭ».

36-летний Фьюри провел 37 боев, одержал 34 победы, потерпел 2 поражения и 1 поединок завершил вничью.

Бокс
Тайсон Фьюри
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