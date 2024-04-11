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Сегодня, 13:41

Боб Арум назвал следующего соперника Фьюри после Усика

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет, чтобы чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) дважды победил чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), а затем подрался на «Уэмбли» с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«Если Тайсон Фьюри победит Усика, победит в реванше, а затем проведет грандиозный бой, надеюсь, в Великобритании на стадионе «Уэмбли» против Джошуа, это поставит восклицательный знак на его великой карьере», — сказал Арум в интервью Sky Sports.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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