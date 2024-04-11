Фьюри: «Меня всегда интересовали деньги, а не пояса»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) подчеркнул, что его цель — заработать как можно больше денег.

«Если бы мной двигали пояса, я бы пошел в магазин и купил 50 поясов. Мною движут деньги, а не пояса. Я всю свою карьеру открыто говорил вам, что мне нужны только монеты, и я остаюсь при своем мнении и сегодня. Так что, если я скажу вам: «О, я хочу выиграть 20 поясов, дело не в деньгах», — это неправда. Это неправда», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Фьюри и Александр Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.