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Промоутер Головкина: «Я надеялся, что Геннадий проведет прощальный поединок в Казахстане»

Давид Хачатрян
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Промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) Том Лоффлер уверен, что Головкин больше не вернется на профессиональный ринг.

«Я всегда надеялся на еще один бой, будь то прощальный поединок в Казахстане или один из тех поединков, которые вы видите на Ближнем Востоке, — сказал Лоффлер в интервью BoxingScene. — Сейчас у него очень высокая должность в Казахстане — он не только глава олимпийского бокса в стране, он глава всех видов спорта в национальной олимпийской команде Казахстана.

Он был таким доминирующим. В его игре не было ни одной бреши. Когда я впервые встретился с «Трипл G», тренер Абель Санчес сказал, что никогда не видел, чтобы кто-то так сильно бил по щиткам, а у Абеля длинный список из чемпионов мира. И это проявилось в его способности нокаутировать одним ударом, будь то удар по корпусу против Мэттью Маклина или против Дэниела Гила».

Головкин в феврале возглавил Олимпийский комитет Казахстана. В последнем бою он проиграл Саулю Альваресу (60-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 116-112). Бой состоялся 17 сентября 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Геннадий Головкин
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