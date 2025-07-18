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18 июля 2025, 18:00

Тищенко — о реванше Усика и Дюбуа: «У Даниэля есть только шанс попасть хорошим ударом и закончить досрочно»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» оценил расклад сил в предстоящем бою-реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. По его мнению, на этот раз победителя назовут судьи.

«Скорее всего, бой смотреть не буду, но считаю, что Усик — фаворит. Хоть у Дюбуа есть неплохие шансы на победу, я думаю, что поединок пройдет всю дистанцию и по очкам победит Усик. Я считаю, что по классу он сильнее. У Дюбуа есть только шанс попасть хорошим ударом и закончить бой досрочно», — сказал Тищенко «СЭ».

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38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в ночь с 19 на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый поединок боксеров состоялся 26 августа 2023 года и закончился досрочной победой Александра.

(Александр Антоняк)

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
Алексей Тищенко
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