Дрозд считает Кроуфорда фаворитом в бою с Муртазалиевым

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд считает американца Теренса Кроуфорда фаворитом в поединке с россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«Я ни у кого не вижу шансов на победу над Кроуфордом, судя по его последним поединкам. У Бахрама есть тяжеленный удар. Очень сухой и жесткий, но школы ему не хватает. Он отходит спиной назад к канатам и там остается, принимая несколько ударов. Кроуфорд этого не простит.

К Теренсу нужно быть хорошо готовым и защищенным. Нужно иметь отличные навыки. Он тебя сразу просчитает и разобьет. Ему достаточно двух раундов. Но это будет конкурентный бой. Муртазалиев дышит неплохо, хотя он подсел, и у него были паузы на отдых в поединке Тимом Цзю. С Кроуфордом будет сложный поединок», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.