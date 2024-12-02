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Кравцов — о бое Фьюри против Усика: «Все будет зависеть от Тайсона»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Все ожидают этот поединок. Интрига была как перед первым, так и перед вторым боем. Интересно, что сейчас предложит команда Фьюри. Ни одна победа не дает столько пищи для размышления, чем поражение. В любом случае ими были сделаны определенные выводы. Они должны чем-то удивить, чтобы выиграть. Шансы? Считаю, 50 на 50. Не вижу ярко выраженного фаворита. Все в большей степени будет зависеть от Фьюри. Для меня все-таки если брать, думаю, что Тайсон должен быть в этом бое лучше, чем в прошлом», — сказал Кравцов для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Эдуард Кравцов
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