Кравцов — о бое Фьюри против Усика: «Все будет зависеть от Тайсона»

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Все ожидают этот поединок. Интрига была как перед первым, так и перед вторым боем. Интересно, что сейчас предложит команда Фьюри. Ни одна победа не дает столько пищи для размышления, чем поражение. В любом случае ими были сделаны определенные выводы. Они должны чем-то удивить, чтобы выиграть. Шансы? Считаю, 50 на 50. Не вижу ярко выраженного фаворита. Все в большей степени будет зависеть от Фьюри. Для меня все-таки если брать, думаю, что Тайсон должен быть в этом бое лучше, чем в прошлом», — сказал Кравцов для «СЭ».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.