Боец Малютин о бое Фьюри и Усика: «У Александра лучше школа, но реванш будет для него сложнее»

Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Фьюри сделал работу над ошибками. Скорее всего, второй бой будет намного сложнее для Усика. Хотя, если брать именно класс боксеров, то у Усика он выше, школа лучше. Тяжелый вес особенный, один удар может решить весь исход, причем неважной какой частью руки будет нанесен удар. Фаворита сложно назвать, 50 на 50. Такого большого преимущества, как в первом бою, у Усика точно не будет», — сказал Малютин для «СЭ».

Ответный бой Фьюри (34-1-1) и Усика (22-0-0) запланирован в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск). Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.