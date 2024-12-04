Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:27

В Дубае состоялась открытая тренировка перед турниром «Ночь чемпионов IBA»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

4 декабря в Дубае состоялась открытая тренировка участников турнира «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого непобежденный россиянин Никита Зонь сразится с кубинцем Арленом Лопесом.

Вечер бокса «Ночь чемпионов IBA» пройдет 6 декабря в Дубае.

В последнем поединке, который состоялся 30 ноября в Екатеринбурге, Зонь техническим нокаутом победил представителя Узбекистана Одилжона Аслонова и стал чемпионом WBA Asia во втором среднем весе. Всего на счету российского боксера 9 побед и 0 поражений.

В активе Лопеса 3 победы и 0 поражений. Кубинец является двукратным олимпийским чемпионом по боксу, действующим чемпионом IBA в весе до 80 кг.

Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боец Малютин о бое Фьюри и Усика: «У Александра лучше школа, но реванш будет для него сложнее»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости