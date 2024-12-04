В Дубае состоялась открытая тренировка перед турниром «Ночь чемпионов IBA»

4 декабря в Дубае состоялась открытая тренировка участников турнира «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого непобежденный россиянин Никита Зонь сразится с кубинцем Арленом Лопесом.

Вечер бокса «Ночь чемпионов IBA» пройдет 6 декабря в Дубае.

В последнем поединке, который состоялся 30 ноября в Екатеринбурге, Зонь техническим нокаутом победил представителя Узбекистана Одилжона Аслонова и стал чемпионом WBA Asia во втором среднем весе. Всего на счету российского боксера 9 побед и 0 поражений.

В активе Лопеса 3 победы и 0 поражений. Кубинец является двукратным олимпийским чемпионом по боксу, действующим чемпионом IBA в весе до 80 кг.