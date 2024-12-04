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Сегодня, 16:27

Тактаров — о бое Бивола с Бетербиевым: «Ребята получат такие деньги, которые никогда не зарабатывали в своей жизни»

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«Однозначно буду смотреть этот бой, так как первый мне очень понравился, — сказал Тактаров «СЭ». — Вспоминая прошлый бой, можно сказать, что Дмитрий недоработал последние четыре раза, поэтому все разговоры о том, что он явно выиграл — это больше для дилетантов. У них была настолько откровенная ничья, насколько это вообще возможно: один мощно попадал в перчатки, а второй больше в лицо, но там не было силы в ударах. Оба боксера на генетическом уровне испытывают друг к другу уважение и являются настоящими топами современного бокса: вне категорий они оба в первой пятерке точно находятся. Так что их новый бой — это настоящее событие».

Также Тактаров поделился мнением о шансах Дмитрия Бивола на победу.

«Сейчас многие уже заранее дарят победу Биволу. Да, у него будет больше желания, но он прекрасно понимает силу своего соперника и уже готовится к этому. Это явно будет другой лагерь, и он, наверняка, уже начался. В любом случае, ребята получат такие деньги, которые никогда не зарабатывали в своей жизни», — добавил Тактаров.

В Эр-Рияде 12 октября прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Биволом и Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. По итогам боя победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

Денис Сафронов

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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