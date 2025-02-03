Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице

Президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Армен Саркисян скончался в больнице от полученных травм после взрыва в московском ЖК «Алые Паруса», сообщают «Известия».

Эту информацию подтвердил мэр Донецка Иван Приходько: «Да, он умер в 12:45».

Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии сразу после происшествия. По данным Mash, предварительной причиной смерти является проникающее ранение осколком в районе сердца.

3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв, в результате которого скончались два человека. По данным РИА Новости, травмы получили четыре человека, в том числе и охранник Саркисяна Олег Касперович. По информации ТАСС, взрывное устройство было заложено в понедельник утром, однако пока неизвестно, как оно было приведено в действие.

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