Представитель Альвареса допустил возможность боя мексиканца с Бетербиевым

Представитель мексиканского боксера Сауля Альвареса заявил, что его клиент заинтересован в проведении поединка против Артура Бетербиева.

«Этот бой может быть интересным. Ждем предложения, проговорим детали», — цитирует ТАСС представителя мексиканца.

12 октября Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

34-летний Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и WBO. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.