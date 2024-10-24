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Сегодня, 16:16

Представитель Альвареса допустил возможность боя мексиканца с Бетербиевым

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Представитель мексиканского боксера Сауля Альвареса заявил, что его клиент заинтересован в проведении поединка против Артура Бетербиева.

«Этот бой может быть интересным. Ждем предложения, проговорим детали», — цитирует ТАСС представителя мексиканца.

12 октября Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

34-летний Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и WBO. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Сауль Альварес
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