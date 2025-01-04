Поветкин заявил, что обвинения в употреблении допинга — это недоразумение

Олимпийский чемпион Александр Поветкин назвал непонятным недоразумением обвинение его в употреблении допинга.

«Не понимаю, зачем это и откуда. Я уже завершил карьеру, давно уже прошли все необходимые процедуры. Это политизированная история, на которую я больше не собираюсь обращать внимание», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Ранее стало известно, что Поветкина отстранили. Эту информацию подтвердило Международное агентство допинг-тестирования. Как сообщил ТАСС, в пробе российского боксера нашли остарин — то же вещество, из-за которого он уже получал наказание в 2016 году.

Поветкин дважды проходил допинг-тест с положительным результатом. В мае 2016 года не состоялся бой между ним и американцем Деонтеем Уайлдером, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета. Тогда в пробе россиянина обнаружили мельдоний. А в декабре 2016 года Поветкину не дали провести претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после того, как в его пробе нашли остарин.