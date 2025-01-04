Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 00:24

Цзю: «Думаю, что между Биволом и Бетербиевым будет и третий бой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол могут провести третий поединок.

«Я думаю, что будет и третий бой. Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса. Но третий бой реален вполне. Я изначально не хотел, чтобы этот бой случился, ведь вместо двух чемпионов мира у нас остался один», — цитирует ТАСС Цзю.

22 февраля Бетербиев и Бивол проведут реванш в Саудовской Аравии. В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Источник: ТАСС
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Мэр Рязани пообещал принять меры в отношении устроивших корпоратив чиновников
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Пять звезд футбола, которые сломали свои карьеры из-за алкоголизма
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой реванш двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Кравцов назвал главные события бокса в 2024 году
Дмитрий Бивол: когда повторный бой с Артуром Бетербиевым в 2025 году
Артур Бетербиев: когда повторный бой с Дмитрием Биволом в 2025 году
Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «Раз в год и палка стреляет»
«Бой Тайсона — это комедия с трагедией, старикам нужно дома сидеть!» Костя Цзю: реванш Бетербиева и Бивола, сыновья, Тайсон и Джейк Пол
Валуев о реванше Бивола с Бетербиевым: «Их бой оставил вопросы, которые требуют решений»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпийский чемпион по боксу Тищенко завершит карьеру в этом году

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости