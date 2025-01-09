Артем Сусленков 31 января в Москве проведет бой за пояс IBF Europe с бельгийцем Муловайи

Россиянин Артем Сусленков (11-0, КО 7) 31 января в Москве подерется за пояс IBF Europe в тяжелом весе с бельгийцем Джеком Муловайи (15-3-1, КО 11).

10-раундовый поединок будет со-главным событием в рамках шоу «Ночь чемпионов IBA».

В своем последнем бою 29-летний Сусленков в конце октября победил немца Кристиана Хаммера, а до этого в апреле — американца Майкла Хантера.

Промоутер предстоящего боя Виталий Шильников рассказал о значимости противостояния.

«У нас уже есть санкция от IBF, что Сусленков и Муловайи 31 января в Москве разыграют вакантный пояс IBF Europe в тяжелом весе. Соответственно, победа в этом противостоянии с большей долей вероятности позволит войти в топ-15 рейтинга IBF», — отметил Шильников.

В главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA» в Москве обладатель пояса WBA в бриджервейте, двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, россиянин Муслим Гаджимагомедов (5-0, КО 3) встретится с боксером из ЮАР Табисо Мчуну (23-7, КО 13).