Поветкин дал прогноз на бой Фьюри — Нганну

Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин дал прогноз на бой между Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Считаю, что Тайсон Фьюри по идее должен разобрать его, — сказал Поветкин «СЭ». — Если бы боям без правил, то другое дело. Они же по боксу будут драться. Фьюри должен разобраться с ним».

Бой Фьюри — Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Бой пройдет по правилам бокса.