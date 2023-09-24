Поветкин дал прогноз на бой Фьюри — Нганну
Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин дал прогноз на бой между Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Считаю, что Тайсон Фьюри по идее должен разобрать его, — сказал Поветкин «СЭ». — Если бы боям без правил, то другое дело. Они же по боксу будут драться. Фьюри должен разобраться с ним».
Бой Фьюри — Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Бой пройдет по правилам бокса.
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