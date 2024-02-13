Получивший российское гражданство боксер Джонсон рассказал, что учит русский язык

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, рассказал, что начал учить русский язык.

«Сейчас я усиленно учу русский язык. Научили ли меня русскому мату? Я знаю слишком много таких слов, но не буду говорить их на камеру», — приводит Metaratings слова Джонсона.

Джонсон проведет следующий поединок против ирландца Шона Тернера 16 февраля в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».