Менеджер Усика: «Фьюри не боится Усика, он боится ему проиграть»

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) Эгис Климас объяснил, что он имел в виду, когда называл чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0) трусом.

«В социальных сетях я назвал Тайсона трусом. Я не имел в виду, что он боится драться с Усиком. Он ведь профессиональный боец. Он много раз выходил на ринг. Он не может бояться. Он не боится Александра Усика, он боится ему проиграть. Вот в чем его страх. Он может его не чувствовать, но он есть», — сказал Климас Boxing News.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.