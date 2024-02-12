Поветкин заявил, что хочет провести бой-реванш с Уайтом

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья и сделал заявление о возможном возобновлении карьеры.

«Я уже замучился лечиться после коронавируса этого, у меня сосуды... У меня врачи как раз, они все смотрят, рассказывают, объясняют. Вроде на поправку иду», — сказал Поветкин «СЭ».

«Коронавирус сильно по зрению ударил, — продолжил он. — Вот сбоку смотрю на руку — и она у меня двоится. А с этого бока вообще ни хрена не видел. Когда боксировал с боку, не видел ударов. А сейчас уже получше, но двоится все равно. Но намного лучше».

«Сейчас опять у меня будет осмотр. А так я постоянно с таблетками хожу. Постоянно на таблетках (показывает их и улыбается — Прим. «СЭ»). Недели через две должен пойти проверяться, и если мне будет лучше, то, конечно, можно будет что-нибудь придумать. Я бы очень хотел провести бой с тем, кому проиграл, как его зовут, забыл уже (улыбается)... Диллиан Уайт. Я бы с ним очень хотел [провести бой]. Я хочу, там посмотрим как будет», — заявил Поветкин .

В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл британцу Диллиану Уайту и лишился титула временно чемпиона WBC. Позже россиянин объявил о завершении карьеры боксера.