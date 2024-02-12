Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

12 февраля, 15:50

Поветкин заявил, что хочет провести бой-реванш с Уайтом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Поветкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья и сделал заявление о возможном возобновлении карьеры.

«Я уже замучился лечиться после коронавируса этого, у меня сосуды... У меня врачи как раз, они все смотрят, рассказывают, объясняют. Вроде на поправку иду», — сказал Поветкин «СЭ».

«Коронавирус сильно по зрению ударил, — продолжил он. — Вот сбоку смотрю на руку — и она у меня двоится. А с этого бока вообще ни хрена не видел. Когда боксировал с боку, не видел ударов. А сейчас уже получше, но двоится все равно. Но намного лучше».

«Сейчас опять у меня будет осмотр. А так я постоянно с таблетками хожу. Постоянно на таблетках (показывает их и улыбается — Прим. «СЭ»). Недели через две должен пойти проверяться, и если мне будет лучше, то, конечно, можно будет что-нибудь придумать. Я бы очень хотел провести бой с тем, кому проиграл, как его зовут, забыл уже (улыбается)... Диллиан Уайт. Я бы с ним очень хотел [провести бой]. Я хочу, там посмотрим как будет», — заявил Поветкин .

В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл британцу Диллиану Уайту и лишился титула временно чемпиона WBC. Позже россиянин объявил о завершении карьеры боксера.

Бокс
Александр Поветкин
Диллиан Уайт
51
27
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Джикия выступил с новым заявлением на тему будущего в «Спартаке»
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю рассказал, в каком случае назовет Милохина красавой
Новости
RSS RSS
Все новости